İspanya'da VAR'ım dedi!

Bundesliga ve Serie A'da hayata geçirilen uygulama, La Liga'da da kapalı devre olarak denenecek.

Futbol dünyasının son dönemdeki bir numaralı gündem maddesi video yardımcı hakem sistemi, İspanya futbolunda da hayata geçiriliyor.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Juan Luis Larrea, önümüzdeki sezondan itibaren video yardımcı hakem sistemi'nin uygulamaya konulacağını açıkladı.

Bu sezon sistemi denemeye başlayacaklarını belirten Larrea, "Video yardımcı hakem sistemi futbol dünyasına giriş yaptı ve artık bu teknolojiyi kabul etmemiz gerekiyor. Bu sezon yaklaşık 70 karşılaşmada gerekli denemeleri yapıp, 2018-19 sezonundan itibaren sisteme resmen geçiş yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de de hayata geçirilmeye hazırlanan video yardımcı hakem sistemi, bu sezon Bundesliga ve Serie A'da uygulanmaya başladı. (NTV Spor)