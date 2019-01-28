İspanya'da Reus kulübü liglerden men edildi
İspanya La Liga Disiplin Kurulu Reus futbol kulübünü, 3 yıl boyunca profesyonel liglerden men etti.
5 yıl men cezası alması beklenen Reus hakkında yapılan incelemenin ardından ceza 3 yıl olarak belirlenirken 250 bin euro da para cezası verildi.
Bu kararla Reus kulübüne bağlı bütün sporcu ve teknik ekip serbest kalmış oldu. Futbolcular istedikleri kulüple sözleşme imzalama hakkına kavuştu.
Cezanın verilme nedeni ise Katalan kulübünün oyunculara ödeme yapmaması olarak gösterildi.
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