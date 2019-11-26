İspanya'da Real Madrid ve PSG arasında çılgın maç! Tam 9 gol...
UEFA Gençler Ligi'nde Real Madrid ve PSG arasında oynanan maç dikkat çekti...
UEFA Gençler Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı grupta oynanan maç olay oldu.
Real Madrid ve PSG U19 takımları arasında oynanan maçta tam 9 gol çıktı ve Real Madrid, karşılaşmayı 6-3 kazandı.
Karşılaşmanın 57. dakikasında PSG, 3-1 galipken 10 kişi kaldı. Ardından olaylar tam tersine gelişti...
Real Madrid, son yarım saatte 5 gol buldu ve karşılaşmayı 6-3 kazandı. İki takım arasında oynanan maç, günün en dikkat çekici skoru oldu.
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