İspanya'da olaylar sonrası El Classico ertelendi!
Barcelona'da protestoların ardından çıkan olaylar sebebiyle Barcelona - Real Madrid maçı ertelendi.
Spor Arena Dış Haber | Barcelona ve Real Madrid arasında 26 Ekim'de oynanması planlanan, dünyanın en çok izlenen derbisi El Classico, İspanya'da çıkan olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
İspanya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Barcelona - Real Madrid maçının ertelendiğini ve iki takımın 21 Ekim'e kadar ortak, yeni bir tarih belirlemesi gerektiğini belirtti.
Barcelona'da protestoların ardından sokaklarda çok sayıda olay yaşanmıştı. İspanya Futbol Federasyonu ise güvenlik zaafı nedeniyle maçın iptal edildiğini açıkladı.
GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ...
Öte yandan Real Madrid, 22 Ekim tarihinde Galatasaray ile karşılaşacak. İspanyol ekibinin Barcelona maçı öncesi İstanbul'da bazı rotasyon kararları alması bekleniyordu.
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