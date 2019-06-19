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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.06.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

İspanya'da Luis Enrique dönemi erken bitti

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İspanya'da Luis Enrique dönemi erken bitti

Teknik direktör Luis Enrique'nin, ailevi sebeplerden dolayı mart ayından bu yana yürütemediği İspanya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevini nihai olarak bıraktığı açıklandı.

Luis Enrique'nin İspanya Milli Takımı'ndan ayrılışı, İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Madrid'deki merkez binasında düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

RFEF Başkanı Luis Rubiales, teknik direktör Enrique'nin milli takım'daki görevini bıraktığını kendilerine bildirdiğini belirtip, yerine, şimdiye kadar Enrique'nin yardımcı antrenörü olan Robert Moreno'nun getirildiğini bildirdi.

Rubailes, "Bu karar Luis'in ve biz de saygı gösteriyoruz. İspanya Milli Takımı'nın kapıları ona her zaman açık olacaktır." dedi.
Robert Moreno ile devam edilmesinin "şu an için en iyi karar" olduğunu kaydeden Rubiales, zaman ve alınan sonuçların haklı olup olmadıklarını göstereceğini söyledi.

Robert Moreno da kendisi için "acı tatlı bir gün" olduğunu söyleyip, "Teknik direktör olmayı hep istiyordum ama bu şekilde değil." ifadelerini kullandı.

Moreno, "Luis, tüm etik konularda çok saygılı biri. Şimdi birinci teknik direktör benim ama ona sormam gereken bir şey olursa bunu yapmaktan çekinmeyeceğim. Şimdiye kadar yaptığımız gibi çalışmalarımızı kontrol edebilir ve bu beni rahatlatıyor. Futbolcuların sahada rakipleri ile en iyi şekilde mücadele etmelerine yardım edeceğiz." şeklinde konuştu.

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne 9 Temmuz 2018'de getirilen Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 26 Mart'ta oynanan Malta-İspanya maçında takımın başında olmamış, milli takım kampını terk ederek Barselona'ya dönmüştü.
Bu tarihten itibaren milli takım ile bağlantılı çalışmalara katılmayan Enrique, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 Haziran'daki Faroe Adaları ve 11 Haziran'daki İsveç maçlarında da yer almamıştı.

RFEF Başkanı Rubiales, son 3 maçtır takımın başında olan yardımcı antrenör Robert Moreno'yu teknik direktörlüğe getirerek yollarına devam etme kararı aldıklarını bildirdi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (F) Grubu'nda mücadele eden İspanya, oynadığı 4 maçı da kazanarak, 12 puanla lider durumda bulunuyor.

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