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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.09.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

İspanya'da hırsızların son kurbanı Casemiro oldu

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Madrid derbisi sırasında Real Madridli Casemiro'nun evi soyuldu. Yazın evi soyulan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane,"Olan eşyaya olsun. Umarım başka kimsenin başına gelmez"

La Liga'nın 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı sırasında, eşi ve kızı içerideyken Casemiro'nun evine giren hırsızların, saat, mücevher gibi değerli eşyaları alıp çıktığı bildirildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde soyguncuların, evde bulunan Casemiro'nun eşi ve kızına zarar vermedikleri ancak her ikisinin de çok korktukları belirtildi.
Bu arada Casemiro'nun Real Madrid'den takım arkadaşı Lucas Vazquez'in eşi Macarena Rodriguez, son zamanlarda artan ve kendilerinin de mağdur oldukları hırsızlık olaylarına tepki gösterdi.

Yazın tatildeyken evleri soyulan Rodriguez, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Biri bitiyor diğeri başlıyor. Ne zaman evinde rahat yaşayabilirsin? Ne zaman işine rahat gidebilirsin?" diye yazdı.

Yazın evi soyulan diğer bir futbol adamı olan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Club Brugge'e karşı oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Casemiro'nun evinin soyulmasıyla ilgili bir soruya cevap verdi.

Zidane, "Bu olay çok kötü. Sadece futbolcularım için değil her insan için aynı. Bunlar hoş olmayan şeyler. Geçen gün Casemiro'ya oldu ve şans eseri ciddi bir şey olmadı. Olan eşyaya olsun. Umarım başka kimsenin başına gelmez." şeklinde konuştu.

La Liga'da son bir yıldır evlerine hırsız giren diğer futbolcular şunlar:, Gabriel Paulista, Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia (Valencia), Ramiro Funes Mori, Toko Ekambi (Villarreal), William Carvalho, Joaquin Sanchez (Real Betis), Kevin Prince Boateng, Jordi Alba, Gerard Pique, Arthur Melo (Barcelona), Karim Benzema, Isco (Real Madrid), Alvaro Morata (Atletico Madrid)

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