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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.06.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

İspanya'da Diego Costa'ya vergi kaçırma suçlaması

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İspanya'da Diego Costa'ya vergi kaçırma suçlaması

İspanya'nın başkenti Madrid'deki İl Mahkemesi Ekonomik Suçlar Savcılığı, Atletico Madrid'de forma giyen Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa hakkında 1 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla suçlamada bulundu.

Savcılık, Diego Costa'nın 2014 yılındaki gelir beyanında 1 milyon 14 bin 416 avroluk vergi kaçırdığına ilişkin iddianamesini mahkemeye sundu.

İddianamede, Diego Costa'nın 1 milyon 371 bin 98 avro değerindeki imaj haklarından elde ettiği geliri direkt veya üçüncü bir kişi aracılığıyla yasa dışı yollardan aklayarak vergi kaçırdığı suçlaması yapıldı.

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Diego Costa'nın 2014 yılında İngiltere'nin Chelsea Kulübüne transfer olmasına rağmen o dönem içerisinde mali olarak ikamet yerinin İspanya olduğu belirtildi.

İspanya'da futbolculara yönelik vergi kaçırma suçlamaları son dönemde çok sık görülürken, bu zamana kadar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, James Rodriguez, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Neymar, Javier Mascherano, Marcelo, Iker Casillas, Luka Modric, Alexis Sanchez ve Fabio Coentrao, hüküm giyerek vergi cezası ödemek zorunda kalmıştı.

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