İspanya'da deprem! Lopetegui kovuldu!
Real Madrid ile anlaşan İspanya Milli Takım hocası Julen Lopetegui, federasyon kararıyla milli takımından kovuldu.
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Real Madrid ile anlaşan Julen Lopetegui'nin kovulduğunu şu sözlerle açıkladı:
"Lopetegui iyi bir koç ama bu davranışını kabul edemeyiz. Real Madrid ile anlaşması bizim dışımızda gelişen bir durum. İhanet edilmiş gibi hissetmiyorum ama yaptığını da onaylamıyorum."
"Bazı oyuncular gelip beni kararımdan vazgeçirmek istedi ama bu federasyonun aldığı bir karardır. Oyuncularla konuştum, turnuvada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylediler."
İspanya, B Grubu'nda Portekiz ile 15 Haziran Cuma günü karşılaşacak ve Dünya Kupası macerasına başlayacak.
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