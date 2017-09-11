İspanya'da Barcelona tartışması!

Katalan bölgesinin bağımsızlığı kadar Barcelona Kulübü’nün geleceği de tartışmaların odak noktasını oluşturuyor.
Peki, referandumdan ‘evet’ oyu çıkarsa Barcelona, La Liga’da oynayabilecek mi? Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) Başkanı Javier Tebas’a göre bu imkânsız. Tebas, “Katalonya tek taraflı bağımsız olursa Barcelona ne La Liga'da ne de Fransız liginde oynar" açıklamasıyla konuya dair net ifadeler kullanırken, Katalan bölgesinde yapılan anketlerde oldukça çarpıcı sonuçlar çıktı.
Barcelona’nın kurulacak Katalan Ligi’nde mücadele etmesi en fazla istenen şey olurken, La Liga’da devam edilmesini isteyenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar az. Alternatif olarak Fransa Ligi’ni isteyenler ise küçük bir oranda kaldı.
Olası bir Katalan Ligi’nin kurulması halinde Barcelona şu takımlarla mücadele edecek;
1- Barcelona
2- Espanyol
3- Cerdanyola
4- Hospitalet
5- Manlleu
6- Cornella
7- Gimnastic
8- Terrasa
9- Lleida Esportiu
10- Olot
11- Reus
12- Sant Andreu
13- Badalona
14- Sabadell
15- Figueres
16- Llagostera
17- Palamos
18- Girona
19- Peralada
20- Vilafrancia