İspanya'da Barcelona tartışması!

Katalan bölgesinin bağımsızlığı kadar Barcelona Kulübü’nün geleceği de tartışmaların odak noktasını oluşturuyor.

Peki, referandumdan ‘evet’ oyu çıkarsa Barcelona, La Liga’da oynayabilecek mi? Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) Başkanı Javier Tebas’a göre bu imkânsız. Tebas, “Katalonya tek taraflı bağımsız olursa Barcelona ne La Liga'da ne de Fransız liginde oynar" açıklamasıyla konuya dair net ifadeler kullanırken, Katalan bölgesinde yapılan anketlerde oldukça çarpıcı sonuçlar çıktı.

Barcelona’nın kurulacak Katalan Ligi’nde mücadele etmesi en fazla istenen şey olurken, La Liga’da devam edilmesini isteyenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar az. Alternatif olarak Fransa Ligi’ni isteyenler ise küçük bir oranda kaldı.

Olası bir Katalan Ligi’nin kurulması halinde Barcelona şu takımlarla mücadele edecek;

1- Barcelona

2- Espanyol

3- Cerdanyola

4- Hospitalet

5- Manlleu

6- Cornella

7- Gimnastic

8- Terrasa

9- Lleida Esportiu

10- Olot

11- Reus

12- Sant Andreu

13- Badalona

14- Sabadell

15- Figueres

16- Llagostera

17- Palamos

18- Girona

19- Peralada

20- Vilafrancia