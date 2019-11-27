İspanya'da 4 gol var ama galip yok
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5.karşılaşmasında İspanyol ekibi Valencia sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea ile 2-2 berabere kaldı.
Mestalla Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Valencia 40. dakikada Carlos Soler ile öne geçse de bu sevinci sadece 1 dakika sürdü. Chelsea 41. dakikada Mateo Kovacic ile beraberliği sağladı. İlk yarıda 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.
Konuk ekip Chelsea 53. dakikada Pulisic ile bu kez öne geçen taraf oldu. 82. dakikada Valencia'da sahneye çıkan Daniel Wass attığı golle maçın skorunu ilan etti: 2-2
Valencia 64. dakikada Daniel Parejo ile penaltı atışından yararlanamadı.
Bu beraberlikle iki takımda grupta puanını 8'e yükseltti.
İLK 11'LER
Valencia: Cillessen; Jaume Costa, Paulista, Garay, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Wass, Carlos Soler; Rodrigo, Maxi Gomez
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, James; Jorginho, Kanté, Kovacic; Willian, Abraham, Pulisic
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