İspanya Türkiye basketbol maçı için geri sayım devam ediyor. EuroBasket 2017'de çitayı yükseltmek isteyen 12 Dev Adam, İspanya'yı alaşağı etmenin yollarını arayacak. Tarihinde 21 kez karşılaştığı İspanya önünde 6 maç kazanabilen Türkiye, bu mücadelelerin 4'ünü Eurobasket organizasyonunda elde etti. Peki, heyecanın doruklara ulaşacağı İspanya Türkiye basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen detaylar

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 10 Eylül'de İspanya ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.45'te başlayacak ve NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

İSPANYA KARŞISINDA 21 MAÇTA 6 GALİBİYET

Ay-yıldızlı takım, şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen İspanya ile daha önce 21 kez karşı karşıya geldi. A Milli Takım, İspanya ile yaptığı bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 15'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



İspanya ile oynadığı 21 maçta rakip potaya toplam 1381 sayı (Maç başı 65,7) bırakan Türkiye, kendi potasında ise 1553 sayı (Maç başı 73,9) gördü.

İLK MAÇ 1951'DE

Türkiye, İspanya ile tarihinde ilk kez 66 yıl önce karşılaştı.



Mısır'ın İskenderiye kentinde yapılan Akdeniz Oyunları'nda 8 Ekim 1951'de rakibiyle ilk maçına çıkan A Milliler, karşılaşmayı 48-39 kaybetti.

EN FARKLI SKORLAR

A Milli Basketbol Takımı, İspanya karşısında en farklı skorlu galibiyetini Tunus'ta elde etti.



Ay-yıldızlı takım, bu ülkede gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda 13 Eylül 1967'de İspanya ile oynadığı maçı 12 sayı farkla (101-89) kazanmayı başardı.



Türkiye, rakibi karşısında en farklı skorlu yenilgisini ise 15 Mayıs 1984'de Fransa'da olimpiyat elemelerinde 37 sayıyla (111-74) aldı.

AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA 6 KEZ KARŞILAŞTI

Türkiye, İspanya ile Avrupa Şampiyonası finallerinde daha önce 6 kez karşı karşıya geldi.



A Milliler, rakibiyle daha önce bu kulvarda yaptığı maçların 4'ünü kazanırken, 2'sini kaybetti.



Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonalarında İspanya ile oynadığı son 3 maçı da kazanma başarısı gösterdi.



Türkiye'nin İspanya ile Avrupa Şampiyonası finallerinde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

ORGANİZAZYON YER TARİH SONUÇ

11. Avrupa Şampiyonası Türkiye 26 Mayıs 1959 53-50

29. Avrupa Şampiyonası Yunanistan 21 Haziran 1995 70-85

30. Avrupa Şampiyonası İspanya 5 Temmuz 1997 81-86

32. Avrupa Şampiyanası Türkiye 2 Eylül 2001 84-79

36. Avrupa Şampiyonası Polonya 12 Eylül 2009 63-60

37. Avrupa Şampiyonası Litvanya 5 Eylül 2011 65-57

CEDİ OSMAN EFSANESİ

NBA'de ilk sezonuna hazırlanan Cedi Osman gösterdiği harika performansla tüm istatistiklerde A takım lideri oldu. Cedi Osman, 19.2 verimlilik puanı elde ederken 17.6 sayı (genel sıralamada 10'uncu), 5.2 ribaunt (genel sıralamada 28'inci), 4 asist (28'inci), 2 top çalma (5'inci) ve 0.8 blok (20'nci) ortalamaları ile öne çıktı.