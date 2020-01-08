İspanya Süper Kupası Yarı Final | Valencia - Real Madrid
Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupa organizasyonunun yarı finalinde Valencia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu takip edebileceksiniz...
Valencia ile Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda finale çıkma mücadelesi verecek. 4 takımlı organizasyon Suudi Arabistan'da düzenleniyor.
Muhtemel 11'ler...
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Vinicius, Jovic.
Valencia: Cillessen; Piccini, Garay, Paulista, Gayá; Torres, Parejo, Coquelin, Soler; Rodrigo, Maxi.
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- İki ekip arasındaki son 10 maçın 9’unda ilk yarı gol oldu.
- İki ekip arasındaki son 10 maçın 9’u "KG VAR" bitti.
- Real Madrid kendi liginden oynadığı takımlara karşı 10 maçtır kaybetmiyor.
- Valencia bu sezon La Lig’da ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 25 maçın 23’ünde gol attı.
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...
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