İspanya Süper Kupası Yarı Final | Barcelona vs Atletico Madrid

İlk kez 4 takımlı bir turnuva şeklinde ve Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenip adını finale yazdırmıştı.

Bu akşam saat 23:00'te Barcelona ile Atletico Madrid dev maçta karşı karşıya gelecek.

Muhtemel 11'ler...

Barcelona: Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann​​.

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saul; Felix, Morata​.

MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN'IN YORUMU...

Barcelona, hafta sonu Espanyol karşısında maçın son dakikasında kalesinde gördüğü gol ile beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Bu karşılaşmada zorlu rakibine karşı galip gelerek morallenmek isteyeceklerdir.

Savunma oyunu kusursuza yakın bir şekilde sergileyen Atletico Madrid, karşılaşmada yine bu özelliğiyle ön plana çıkacaktır.

"İY 1.5 ALT" bahsi mücadele için uygun bir seçenek.

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