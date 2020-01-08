İspanya Süper Kupası, Suudi Arabistan'da! İlk finalist Real Madrid olur mu? iddaa oranı...

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VALENCIA - REAL MADRID

Bu sene 4 takımla düzenlenen ve maçların Suudi Arabistan’da oynanacağı İspanya Süper Kupası birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak.

Cidde’de oynanacak yarı final mücadelelerinin ilkinde Valencia – Real Madrid karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise Barcelona ve Atletico Madrid kozlarını paylaşacak.

Kritik karşılaşma öncesi Valencia’da önemli eksikler var!

Takımın yıldız ismi Rodrigo sakatlandığı için bu maçta forma giyemeyecek. Yine bir başka forvet Gonçalo Guedes ay sonuna kadar yok. Manu Vallejo ile Lee Kangin de Valencia’nın diğer eksikleri.

Real Madrid’de ise Eden Hazard ve Marco Asensio’nun sakatlığı sürerken bu isimlere Karim Benzema ve Gareth Bale de eklendi.

James Rodriguez, Marcelo ve Lucas Vazquez ise takımla çalışmalara başlamıştı.

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- İki ekip arasındaki son 10 maçın 9’unda ilk yarı gol oldu.

- İki ekip arasındaki son 10 maçın 9’u "KG VAR" bitti.

- Real Madrid kendi liginden oynadığı takımlara karşı 10 maçtır kaybetmiyor.

- Valencia bu sezon La Lig’da ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 25 maçın 23’ünde gol attı.

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MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN'IN YORUMU...

Real Madrid sezona kötü bir başlangıç yapmıştı fakat son dönemde aldığı sonuçlarla beraber bu durumdan kurtuldu.

Bu karşılaşmada taraf bahsinde Madrid temsilcisini bir adım önde görüyorum ancak Valencia'nın da tek maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmda bir tepki vereceğini düşünüyorum.

Bu sebepten "KG VAR" bahsini daha makul buluyorum.

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Real Madrid'in Suudi Arabistan seyahatinin perde arkasını izleyelim...