İspanya onu konuşuyor... Cüneyt Çakır gündem oldu!
Chelsea-Barcelona maçında yıldızlar kadar FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır konuşuldu. Daha önce İspanyollar lehine verdiği kararlarla dikkat çeken Çakır, Barcelona golü öncesinde oyunu akışa bırakması ile İspanya basınından övgü aldı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda salı akşam oynanan ve 1-1 sona eren Chelsea-Barcelona maçında geceye FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır damga vurdu.
90 dakika boyunca doğru yönetimi ile dikkat çeken Çakır, Katalan devinin golünde de başarılı bir karara imza attı. Mücadelenin 74. dakikasında Barcelonalı Luis Suarez, ceza sahası içinde Rudiger tarafından düşürüldü.
Ancak bu faule ikna olmayan tecrübeli hakemimiz, oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Chelsea’de Christiansen pas hatası yapınca topu kapan İniesta, Messi’yi gördü. Arjantinli süperstar da durumu eşitleyen golü attı.
TERRY VE NANİ'Yİ ATTI!
Gol sevincinin ardından Çakır kendisini yere atan Suarez’in yanına gidip, aldatmaya yönelik hareketi sarı kartla cezalandırdı. Tecrübeli hakem bu kararı sonrasında İspanya basınından büyük övgü topladı.
Çakır 24 Nisan 2012’de yine Barcelona ile Chelsea arasında oynanan Devler Ligi yarı final karşılaşmasında da İngiliz ekibinin kaptanı John Terry’i kırmızı kartla oyun dışında bırakırken, 5 Mart 2013’te Real Madrid ile Manchester United maçında da Kırmızı Şeytanlar’dan Nani’yi oyundan atmıştı. (Fanatik)
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