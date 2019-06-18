"İspanya olmazsa Beşiktaş'a dönerim"
Shinji Kagawa'dan siyah beyazlılara transfer mesajı...
Kiralık oynadığı Beşiktaş’ta olumlu izler bırakan ve yeni teknik direktör Avcı’nın takımda devam etmesini istediği Japon futbolcu, kararını İspanyol kulüpleriyle yapacağı görüşmeler sonrası vereceğini bildirdi.
Geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Shinji Kagawa’nın yeniden siyah beyazlı takımda olup olmayacağı merak edilirken, Japon futbolcu konuyla ilgili yönetime haber yolladı. Abdullah Avcı’nın takımda bulunmasını istediği Kagawa önceki gün asbaşkan Umut Güner ile bir telefon görüşmesi yaptı. Güner, yıldız oyuncuya, kulüpte iz bıraktığını, taraftarlar gibi teknik direktör Abdullah Avcı’nın da kendisini istediğini anlattı.
İSPANYA HAYALİMDİ
Beşiktaş’ta son derece güzel günler yaşadığını ancak uzun yıllardır İspanya’da oynamak gibi bir düşüncesinin de bulunduğu
karşılığını veren Kagawa ise şöyle konuştu: “Şu an İspanya’dan iki kulüpten teklif almış durumdayım. Bonservisimin bulunduğu Borussia Dortmund ve İspanyol kulüpleriyle görüşme halindeyim. Şartlar uygun olursa İspanya’ya gideceğim. Ancak onlarla anlaşamazsam, tercihim Beşiktaş olacak. Görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa, siz de hala istekli olursanız, konuşuruz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle