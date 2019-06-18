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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"İspanya olmazsa Beşiktaş'a dönerim"

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"İspanya olmazsa Beşiktaş'a dönerim"

Shinji Kagawa'dan siyah beyazlılara transfer mesajı...

Kiralık oynadığı Beşiktaş’ta olumlu izler bırakan ve yeni teknik direktör Avcı’nın takımda devam etmesini istediği Japon futbolcu, kararını İspanyol kulüpleriyle yapacağı görüşmeler sonrası vereceğini bildirdi.

Geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Shinji Kagawa’nın yeniden siyah beyazlı takımda olup olmayacağı merak edilirken, Japon futbolcu konuyla ilgili yönetime haber yolladı. Abdullah Avcı’nın takımda bulunmasını istediği Kagawa önceki gün asbaşkan Umut Güner ile bir telefon görüşmesi yaptı. Güner, yıldız oyuncuya, kulüpte iz bıraktığını, taraftarlar gibi teknik direktör Abdullah Avcı’nın da kendisini istediğini anlattı.

İSPANYA HAYALİMDİ

Beşiktaş’ta son derece güzel günler yaşadığını ancak uzun yıllardır İspanya’da oynamak gibi bir düşüncesinin de bulunduğu
karşılığını veren Kagawa ise şöyle konuştu: “Şu an İspanya’dan iki kulüpten teklif almış durumdayım. Bonservisimin bulunduğu Borussia Dortmund ve İspanyol kulüpleriyle görüşme halindeyim. Şartlar uygun olursa İspanya’ya gideceğim. Ancak onlarla anlaşamazsam, tercihim Beşiktaş olacak. Görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa, siz de hala istekli olursanız, konuşuruz.”

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