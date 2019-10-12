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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

İspanya, Norveç deplasmanında! iddaa'da dikkat çeken istatistik önerisi...

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İspanya, Norveç deplasmanında! iddaa'da dikkat çeken istatistik önerisi...

Euro 2020 Elemelerinde F Grubu’nda mücadele eden Norveç ve İspanya, Oslo’daki Ullevaal Stadyumu’nda gruptaki 7. maçlarına çıkarken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

NORVEÇ - İSPANYA

Grup maçlarına bu maçtaki rakibi İspanya deplasmanında aldığı yenilgiyle başlayan Norveç, sonrasında oynadığı 5 maçta kaybetmezken ilk 2 için çekiştiği rakiplerinden İsveç ile 2 maçta da berabere kalırken, Romanya karşısında da 1 puan aldı.

Grubun zayıf halkaları Faroe Adaları ve Malta’yı ise ikişer golle geçtiler. İsveç’in 2.’lik için avantajlı olduğu grupta ekstra puanlara ihtiyaçları olabilir.

Bu nedenle Boğalar karşısında kaybetmek istemiyorlar. İspanyolları ilk ve son kez 2000 yılında deviren Norveç’te önemli bir eksik yok.

Bu maça kadar grupta oynadığı 6 maçı da kazanmayı başaran ve grubun en fazla gol atan ekibi/grubun en az gol yiyen ekibi gibi unvanları olan İspanya, eğer bu maçta kazanırsa, diğer maçların sonuçlarına göre Euro 2020 biletini garantileyebilir.

Bu maçtan sonra İsveç ile karşılaşacak olan Boğalar'da Fabian ve Ceballos’un durumları maç saati belli olacak. 

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İspanya’nın grupta oynadığı 6 maçın 5’i de 2.5 ÜST bitti.

- Son 2 sıradaki takım hariç, Norveç’in grupta oynadığı bütün maçlarda karşılıklı goller atıldı.

- İki ekip arasında oynanan 4 maçın 3’ü 2.5 ÜST bitti.

İspanya, Norveç deplasmanında iddaada dikkat çeken istatistik önerisi...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip İspanya’nın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %50’sinden fazlası konuk ekibin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Altı/Üstü. Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’undan fazlası mücadelede en azından 3 golün atılacağını düşünüyor. 

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İspanya'da ani olarak Luis Enrique'nin ayrılmasının ardından Haziran'da Roberto Moreno başa geçmişti ve şu ana kadar gruptaki 6 maçını da kazanan İspanya, en yakın rakibi İsveç'in 7 puan önünde lider.

İlk maçta Norveç'i evinden 2-1 ile uğurlamıştı. İlginç nokta ise İspanya'nın deplasmandaki 3 maçtan 2'sinde gol yemiş olması. Faroe Adaları ve Romanya'dan gol yediler, Malta'dan yemediler.

Norveç ise enteresan bir grafik çizdi. İlk 3 maçında zorlu rakiplere karşı oynadı, sadece İspanyollara yenildiler, Romanya ve İsveç ile berabere kaldılar. Bu 3 maçta toplam 13 gol izlendi.

Zayıf kategorideki rakiplere karşı ise 2 galibiyet almayı başarıp İsveç deplasmanına gitti. 1 puanla da oradan döndü. İsveç'i uzun yıllar boyunca başarıdan başarıya koşturan Lagersback gibi bir tecrübenin başlarında olması çok değerli.

Norveç'ten sürpriz bekleyebileceğim bir maç. KG VAR ideal seçim olur. Oran 1.80 ile güzel.

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