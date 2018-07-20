İspanya Milli Takımı'nın başına Luis Enrique getirildi
İspanya Milli Takımı'nın başına resmi olarak Luis Enrique getirildi.
İspanya Milli Takımı'nın başına resmen Luis Enrique getirildi.
Matadorlar, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi teknik direktör Julen Lopetegui'nin Real Madrid ile anlaşması sonrası istifasında büyük şok yaşamıştı.
Lapetegui'nin ardından takımın başına getirilen Fernando Hierro, İspanya Milli Takımı'nda istenileni verememiş ve turnuva sonrasında görevine son verilmişti.
İspanyollar son olarak, Hierro'nun gönderilişinin ardından takımın başına Luis Enrique'yi getirdi. Oldukça heyecanlı olduğunu belirten tecrübeli teknik adam yaptığı ilk açıklamasında, ''Çok heyecanlıyım, elimden gelenin en iyisini yapacağım'' dedi. (Sporx)
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