İspanya Milli Takımı'nda Santi Cazorla sürprizi
Santi Cazorla yıllar sonra İspanya Milli Takımı'na döndü.
Sakatlık kabuslarından ötürü istediği formu sahaya yansıtamayan tecrübeli futbolcu, 2015 Kasım ayından bu yana milli takım forması giymiyordu.
İspanya formasıyla 77 maçta 14 golü bulunan Cazorla, Villarreal'de form tuttu.
Teknik direktör Luis Enrique'nin diğer sürprizleri ise Diego Llorente ve Mikel Oyarzabal'ı kadroya alması oldu.
7 Haziran'da Faroe Adaları ile, 10 Haziran'da ise İsveç ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan İspanya'nın aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: De Gea, Pau Lopez, Kepa
Defans: Alba, Ramos, Inigo Martinez, Diego Llorente, Hermoso, Carvajal, Gaya
Orta saha: Sergi Roberto, Cazorla, Rodri, Isco, Parejo, Jesus Navas, Fabian, Busquets
Forvet: Rodrigo Moreno, Morata, Aspas, Oyarzabal, Asensio
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle