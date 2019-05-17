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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: AP
17.05.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

İspanya Milli Takımı'nda Luis Enrique krizi sürüyor!

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İspanya Milli Takımı'nda Luis Enrique krizi sürüyor!

Teknik direktör Luis Enrique'nin "ciddi ailevi sorunlar" sebebiyle İspanya Milli Takımı'nın 7 Haziran'da Faroe Adaları ve 10 Haziran'da İsveç ile oynayacağı maçlarda takımının başında olmayacağı açıklandı.

İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Madrid'deki merkez binasında düzenlenen ve Milli Takım'a çağırılan aday futbolcuların açıklandığı basın toplantısında konuşan Spor Direktörü Jose Francisco Molina, teknik direktör Luis Enrique'nin Faroe Adaları ve İsveç maçlarında olmayacağını duyurdu.

Luis Enrique'nin "ciddi ailevi sorunlar" sebebiyle Milli Takım ile ilgilenemediğini kaydeden Molina, her şeye rağmen RFEF'nin teknik direktör Enrique ile arasındaki anlaşmaya tamamen sadık kaldığını ve bu zor dönemde İspanyol teknik adamın yanında olduğunu ifade etti.

Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 26 Mart'ta oynanan Malta-İspanya maçında olmamış, Milli Takım kampını terk ederek Barselona'ya dönmüştü.

İspanyol basını, Enrique'nin 26 Mart'tan bu yana Milli Takım ile bağlantılı çalışmalara katılmadığını, ailesinin yanında olduğunu yazdı.

Luis Enrique'nin yokluğunda Milli Takım'ın başında yardımcı antrenör Robert Moreno'nun çıkacağı bildirildi.

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İspanya Milli Takımında Luis Enrique krizi sürüyor

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