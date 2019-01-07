İspanya La Liga'da 'Pazartesi' mesaisi! iddaa'nın favorisi ise...
Celta Vigo'da Emre Mor kadro dışı, gözler Okay Yokuşlu'da! Bu sezon beklentilerin altında kalan Athletic Bilbao'da son gelişmeler nasıl? iddaa oranlarına ve takımlardan son haberlere göz atalım...
- Iago Aspas ve David Costas sakat, Junior Alonso ile Emro Mor kadro dışı.
- Ön liberoda görev yapan Okay Yokuşlu, ilk 17 maçın 13'ünde süre aldı - 1 gol attı.
- Estadio Balaidos'ta oynadığı son 4 lig maçının 3'ünü kaybetmeyen Celta, geçen sezon burada Athletic Bilbao'yu 3-1 yenmeyi başarmıştı.
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Athletic Bilbao
- Yeray Alvarez ve Raul Garcia sarı kart cezalısı, Mikel Rico ise sakat.
- Bu sezon beklentilerin çok altında kaldılar, ilk 17 maçta topladıkları 16 puanla düşme hattında yer alıyorlar.
- Celta Vigo ile oynadıkları son 7 lig maçının 5'inde sahadan 3 puanla ayrılmayı başardılar. (1 beraberlik - 1 mağlubiyet)
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