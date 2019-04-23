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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
23.04.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

İspanya La Liga'da "hafta içi" mesaisi! Barcelona'nın iddaa oranı...

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İspanya La Liga'da "hafta içi" mesaisi! Barcelona'nın iddaa oranı...

İspanya La Liga'da 34. hafta heyecanı, hafta arası oynanacak maçlarla yaşanacak! Şampiyonluğa koşan Barcelona, Mendizorroza'da Deportivo Alaves'e konuk olacak. İşte detaylar...

ALAVES

- Jonathan Calleri cezalı, takımın ligdeki en golcü ismiydi! Gözler John Guidetti'nin üzerinde olacak.

- Savunmadan Guillermo Maripan ve Takashi Inui ise sakat.

- La Liga'daki son 5 maçtan galibiyet çıkartamadılar, sadece 2 puan toplayabildiler.

BARCELONA

- Ivan Rakitic, Vitoria-Gasteiz kafilesinde yer almadı.

- Deplasmanda oynadıkları son 2 lig maçından beraberlikle ayrıldılar.

- Mendizorroza'da oynadıkları son 6 resmi maçta gol yemediler, son 4'ünde fire vermediler!

İspanya La Ligada hafta içi mesaisi Barcelonanın iddaa oranı...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki takım arasında oynanan son 9 maçta 8 kez 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST)

- Alaves'in ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünde karşılıklı goller izledik. (KG VAR)

- Aralarındaki son 10 maçın 9'unu Barcelona kazandı. (MS 2)

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Alaves yüzdü yüzdü kuyruğuna getirdi ama son 5 maçta aldığı sadece 2 puanla Şampiyonlar Ligi kapısını kapattı. Sadece Şampiyonlar Ligi değil tabii, Avrupa Ligi bileti de gitti neredeyse. Son dönemde çok formsuzlar.

Barcelona ise rahat konumda ilerliyor. Liverpool ile haftaya Çarşamba oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalini bekliyorlar.

Alaves’in bu maçta tek şansı, Barcelona’nın bu maçlarda sakatlık riski taşımamak adına oyuncularını hem riske etmemesi, hem de oyuncuların sahadaki mücadele seviyesi.

Karşılıklı gol var iddaa'da ideal seçim olur. Alaves’in performansı iyi olsa net şekilde sürpriz aranabilecek bir maç ama o ışığı vermediler. Yine de olabilir diyenler için sistem kuponlarında yer bulabilir.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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