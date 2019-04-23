İspanya La Liga'da "hafta içi" mesaisi! Barcelona'nın iddaa oranı...
İspanya La Liga'da 34. hafta heyecanı, hafta arası oynanacak maçlarla yaşanacak! Şampiyonluğa koşan Barcelona, Mendizorroza'da Deportivo Alaves'e konuk olacak. İşte detaylar...
- Jonathan Calleri cezalı, takımın ligdeki en golcü ismiydi! Gözler John Guidetti'nin üzerinde olacak.
- Savunmadan Guillermo Maripan ve Takashi Inui ise sakat.
- La Liga'daki son 5 maçtan galibiyet çıkartamadılar, sadece 2 puan toplayabildiler.
- Ivan Rakitic, Vitoria-Gasteiz kafilesinde yer almadı.
- Deplasmanda oynadıkları son 2 lig maçından beraberlikle ayrıldılar.
- Mendizorroza'da oynadıkları son 6 resmi maçta gol yemediler, son 4'ünde fire vermediler!
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki takım arasında oynanan son 9 maçta 8 kez 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST)
- Alaves'in ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünde karşılıklı goller izledik. (KG VAR)
- Aralarındaki son 10 maçın 9'unu Barcelona kazandı. (MS 2)
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Alaves yüzdü yüzdü kuyruğuna getirdi ama son 5 maçta aldığı sadece 2 puanla Şampiyonlar Ligi kapısını kapattı. Sadece Şampiyonlar Ligi değil tabii, Avrupa Ligi bileti de gitti neredeyse. Son dönemde çok formsuzlar.
Barcelona ise rahat konumda ilerliyor. Liverpool ile haftaya Çarşamba oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalini bekliyorlar.
Alaves’in bu maçta tek şansı, Barcelona’nın bu maçlarda sakatlık riski taşımamak adına oyuncularını hem riske etmemesi, hem de oyuncuların sahadaki mücadele seviyesi.
Karşılıklı gol var iddaa'da ideal seçim olur. Alaves’in performansı iyi olsa net şekilde sürpriz aranabilecek bir maç ama o ışığı vermediler. Yine de olabilir diyenler için sistem kuponlarında yer bulabilir.
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