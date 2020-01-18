İspanya La Liga | Real Madrid - Sevilla: Muhtemel 11'ler, maç önü bilgiler, öne çıkan istatistikler

Suudi Arabistan’da oynanan İspanya Süper Kupası’nı müzesine götüren formda Real Madrid, 35 puanla zirve takibini sürdüren Sevilla’yı Santiago Bernabeu’da konuk edecek.

Real Madrid – Sevilla karşılaşması hem D-Smart 77. Kanal Spor Smart hem de D-Smart YouTube adresinden (https://youtube.com/dsmartdunyasi) naklen yayınlanacak. Spor Arena üzerinden de canlı yayını 90 dakika boyunca izleyebileceksiniz.

Muhtemel 11'ler...

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Jovic, Isco.

Sevilla: Vaclik; Navas, Carrico, Carlos, Kounde; Banega, Fernando, Jordan; Torres, Munir, Vazquez.

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Real Madrid'de Federico Valverde cezalı. Marco Asensio ve Eden Hazard ise sakat.

Karim Benzema'nın hafif bir sakatlığı vardı. Durumu maç saati netleşecek. Luka Jovic, Gareth Bale ve Sergio Ramos'un maç kadrosunda olması bekleniyor.

Sevilla'da 5 gollü Lucas Ocampos'un cezası var. Joan Jordan şüpheli. Ever Banega, Diego Carlos ve Oliver Torres'in maç saatinde hazır olacakları açıklandı. Takımdan ayrılması gündemde olan Javier Hernandez'in ise kadroda yer alması sürpriz olur.

ANAHTAR İSTATİSTİKLER

Real Madrid, evindeki son 10 maçta da Sevilla’yı yenmesini bildi.

Sevilla’nın ligdeki son 11 maçının 9’u "2.5 ALT" bitti.

Ligin en az gol yiyen iki ekibinden biri olan Real Madrid, son 5 maçında kalesinde sadece 1 gol gördü.

Real Madrid’in ligdeki son 15 maçının 11’i "KG YOK" bitti.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...





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