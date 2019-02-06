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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
06.02.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

İspanya Kral Kupası'nda yarı final El Clasico oldu! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

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İspanya Kral Kupası'nda yarı final El Clasico oldu! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanı El Clasico ile doruğa çıkacak! iddaa'nın TEK MAÇ olarak belirlediği karşılaşma öncesi son gelişmelere ve oranlara göz atalım...

Barcelona

- Lionel Messi kamp kadrosunda yer aldı ama durumu belirsiz.

- Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, stoper Samuel Umtiti, kanat oyuncusu Ousmane Dembele ve sezonu kapatan Rafinha ise Barcelona adına El Clasico'da yer alamayacak.

- Son 9 El Clasico'da ev sahipleri sadece 2 kere kazanabildi. Barcelona'nın Camp Nou'da oynadığı son 5 El Clasico'da sadece 1 galibiyeti bulunuyor.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 457Barcelona - Real Madrid
    1
    MS1
    1,55
    11892kez oynandı
Hemen Oyna
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Real Madrid

- Santiago Solari'nin Lucas Vazquez'i El Clasico'ya özel hazırladığı iddia edilmişti ama kadroda kimsenin yerinin garanti olmadığını, kendisine sorulan Vinicius Jr. sorusu ile almış olduk.

- Bir muhabir, "Vinicius Jr. artık ilk 11'de düzenli olarak yer alacak mı?" diye sordu. Solari ise, "Kimsenin yeri garanti değil, iyi olan formayı alır." cevabını verdi.

- "Messi'nin olup olmaması sizi etkileyecek mi?" sorusuna ise, "Her zaman en iyilere karşı oynamak istersiniz ama biz hazırlığımızı karşı takımda Messi var ya da yok diye yapmıyoruz." diyerek cevap verdi.

- Son 26 El Clasico'nun sadece 5'i berabere bitti ama Camp Nou'da oynanan son 4 maçta 2 kere sahadan taraflar eşitliği bozamadan ayrıldı.

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İddaa Tahminleri - 6 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 6 Şubat Çarşamba iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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