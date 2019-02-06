İspanya Kral Kupası'nda yarı final El Clasico oldu! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...
İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanı El Clasico ile doruğa çıkacak! iddaa'nın TEK MAÇ olarak belirlediği karşılaşma öncesi son gelişmelere ve oranlara göz atalım...
- Lionel Messi kamp kadrosunda yer aldı ama durumu belirsiz.
- Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, stoper Samuel Umtiti, kanat oyuncusu Ousmane Dembele ve sezonu kapatan Rafinha ise Barcelona adına El Clasico'da yer alamayacak.
- Son 9 El Clasico'da ev sahipleri sadece 2 kere kazanabildi. Barcelona'nın Camp Nou'da oynadığı son 5 El Clasico'da sadece 1 galibiyeti bulunuyor.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
- Santiago Solari'nin Lucas Vazquez'i El Clasico'ya özel hazırladığı iddia edilmişti ama kadroda kimsenin yerinin garanti olmadığını, kendisine sorulan Vinicius Jr. sorusu ile almış olduk.
- Bir muhabir, "Vinicius Jr. artık ilk 11'de düzenli olarak yer alacak mı?" diye sordu. Solari ise, "Kimsenin yeri garanti değil, iyi olan formayı alır." cevabını verdi.
- "Messi'nin olup olmaması sizi etkileyecek mi?" sorusuna ise, "Her zaman en iyilere karşı oynamak istersiniz ama biz hazırlığımızı karşı takımda Messi var ya da yok diye yapmıyoruz." diyerek cevap verdi.
- Son 26 El Clasico'nun sadece 5'i berabere bitti ama Camp Nou'da oynanan son 4 maçta 2 kere sahadan taraflar eşitliği bozamadan ayrıldı.
El Clasico CANLI yayınla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle