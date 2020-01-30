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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 01:21,Son Güncelleme:/

İspanya Kral Kupası'nda favoriler turladı

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İspanya Kral Kupası'nda favoriler turladı

Futbolda İspanya Kral Kupası 5. turunda şimdiye kadar oynanan maçlarda favori takımlar galip gelerek son 8'e kaldı.

Tek maç olarak oynanan 5. tur karşılaşmalarında Real Madrid, Sevilla, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Athletic Bilbao bir üst tura çıkan takımlar oldu.

Deplasmanda 2. lig takımlarından Real Zaragoza ile karşılaşan Real Madrid, 4-0 galip geldi. Real Madrid'in gollerini Raphael Varane (Dk. 6), Lucas Vazquez (Dk. 32), Vincius (Dk. 72) ve Karim Benzema (Dk. 80) attı.

Kupada perşembe akşamı Barcelona-Leganes ve Mirandes-Sevilla maçları oynanacak.

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İspanya Kral Kupasında favoriler turladı

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