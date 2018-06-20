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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
20.06.2018 - 15:52, Son Güncelleme:

İspanya İran'ı zorlanarak geçti

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İspanya İran'ı zorlanarak geçti

2018 Dünya Kupası B Grubu maçında İspanya ile İran karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanya 1-0 kazanarak tur için önemli bir 3 puan kazandı. İspanyolların golünü 54. dakikada Diego Costa kaydetti. Portekiz beraberliğinden sonra İspanya 4 puana ulaştı. İran ise 3 puanda tur şansını sürdürüyor. Grupta Portekiz ise 4 puanda bulunuyor. Dünya Kupası'nda Fas, 0 puanda kalarak turnuvada saf dışı kalmıştı. İspanya gruptaki son maçını Fas ile oynayacak. Portekiz ise İran ile karşı karşıya gelecek.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki B Grubu maçında İspanya, İran'ı 1-0 yendi. İspanya'nın, oyunu rakip sahaya yıktığı, İran'ın ise ani ataklarla gol aradığı ilk yarı 0-0 sonuçlandı. İkinci devreye de hızlı başlayan İspanya, 54. dakikada öne geçti. Iniesta'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Diego Costa'nın, yüzünü kaleye döner dönmez çektiği şut, İran savunmasına çarpıp ağlarla buluştu: 0-1. İran'ın 62. dakikada kullandığı serbest vuruşta, orta sonrası seken top önünde kalan Ezatolahi, golü attı. Ofsayt bayrağını görmeyen İranlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Fakat Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle de incelenen pozisyonda gol verilmedi. Kalan bölümde gol olmadı ve maç İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Hakemler: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (Uruguay)

İran: Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi (Dk. 69 Mohammadi), Ebrahimi, Ezatolahi, Ansarifard (Dk. 74 Jahanbakhsh), Taremi, Amiri (Dk. 86 Ghoddos), Azmoun

İspanya: De Gea, Carvajal, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Iniesta (Dk. 71 Koke), Silva, Isco, Vazquez (Dk. 79 Asensio), Diego Costa (Dk. 89 Rodrigo)

Gol: Dk. 54 Diego Costa (İspanya)

Sarı kartlar: Dk. 79 Amiri, Dk. 90 2 Ebrahimi (İran)

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN RÖNTGENİ

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın yedinci gününde 3 maç oynandı.

Fas'ı Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 yenen Portekiz, B Grubu'ndaki ikinci mücadelesinden 3 puanla ayrıldı. 33 yaşındaki Ronaldo, turnuvadaki 4, milli takım kariyerindeki 85. golüne imza attı.
Ronaldo böylece 84 golle Macar Ferenc Puskas'a ait "milli takım formasıyla en çok gol atan Avrupalı futbolcu" rekorunu kırdı.

Gruptaki diğer karşılaşmada İspanya, İran'ı Diego Costa'nın golüyle 1-0 mağlup etti. B Grubu'ndaki iki karşılaşmasını da kaybeden Fas, turnuvadan elendi.

- Rusya ve Uruguay gruptan çıktı

A Grubu'ndaki maçta ise Uruguay, Suudi Arabistan'ı Suarez'in golüyle 1-0 mağlup etti. Milli takım formasıyla 100. maçına çıkan Suarez, 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk Uruguaylı futbolcu oldu. Gruptaki ikinci karşılaşmalar sonrası 6'şar puanı bulunan Uruguay ve Rusya, son 16 turuna yükseldi. İki maçını da puansız kapatan Mısır ve Suudi Arabistan ise turnuvaya veda etti.

- Program

Dünya Kupası'nda 21 Haziran Perşembe günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

C Grubu:

15.00 Danimarka-Avustralya (Samara Arena - Samara)

18.00 Fransa-Peru (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

D Grubu:

21.00 Arjantin-Hırvatistan (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

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