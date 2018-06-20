İspanya İran'ı zorlanarak geçti
2018 Dünya Kupası B Grubu maçında İspanya ile İran karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanya 1-0 kazanarak tur için önemli bir 3 puan kazandı. İspanyolların golünü 54. dakikada Diego Costa kaydetti. Portekiz beraberliğinden sonra İspanya 4 puana ulaştı. İran ise 3 puanda tur şansını sürdürüyor. Grupta Portekiz ise 4 puanda bulunuyor. Dünya Kupası'nda Fas, 0 puanda kalarak turnuvada saf dışı kalmıştı. İspanya gruptaki son maçını Fas ile oynayacak. Portekiz ise İran ile karşı karşıya gelecek.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki B Grubu maçında İspanya, İran'ı 1-0 yendi. İspanya'nın, oyunu rakip sahaya yıktığı, İran'ın ise ani ataklarla gol aradığı ilk yarı 0-0 sonuçlandı. İkinci devreye de hızlı başlayan İspanya, 54. dakikada öne geçti. Iniesta'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Diego Costa'nın, yüzünü kaleye döner dönmez çektiği şut, İran savunmasına çarpıp ağlarla buluştu: 0-1. İran'ın 62. dakikada kullandığı serbest vuruşta, orta sonrası seken top önünde kalan Ezatolahi, golü attı. Ofsayt bayrağını görmeyen İranlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Fakat Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle de incelenen pozisyonda gol verilmedi. Kalan bölümde gol olmadı ve maç İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Hakemler: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (Uruguay)
İran: Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi (Dk. 69 Mohammadi), Ebrahimi, Ezatolahi, Ansarifard (Dk. 74 Jahanbakhsh), Taremi, Amiri (Dk. 86 Ghoddos), Azmoun
İspanya: De Gea, Carvajal, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Iniesta (Dk. 71 Koke), Silva, Isco, Vazquez (Dk. 79 Asensio), Diego Costa (Dk. 89 Rodrigo)
Gol: Dk. 54 Diego Costa (İspanya)
Sarı kartlar: Dk. 79 Amiri, Dk. 90 2 Ebrahimi (İran)
GÜNÜN RÖNTGENİ
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın yedinci gününde 3 maç oynandı.
Fas'ı Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 yenen Portekiz, B Grubu'ndaki ikinci mücadelesinden 3 puanla ayrıldı. 33 yaşındaki Ronaldo, turnuvadaki 4, milli takım kariyerindeki 85. golüne imza attı.
Ronaldo böylece 84 golle Macar Ferenc Puskas'a ait "milli takım formasıyla en çok gol atan Avrupalı futbolcu" rekorunu kırdı.
Gruptaki diğer karşılaşmada İspanya, İran'ı Diego Costa'nın golüyle 1-0 mağlup etti. B Grubu'ndaki iki karşılaşmasını da kaybeden Fas, turnuvadan elendi.
- Rusya ve Uruguay gruptan çıktı
A Grubu'ndaki maçta ise Uruguay, Suudi Arabistan'ı Suarez'in golüyle 1-0 mağlup etti. Milli takım formasıyla 100. maçına çıkan Suarez, 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk Uruguaylı futbolcu oldu. Gruptaki ikinci karşılaşmalar sonrası 6'şar puanı bulunan Uruguay ve Rusya, son 16 turuna yükseldi. İki maçını da puansız kapatan Mısır ve Suudi Arabistan ise turnuvaya veda etti.
- Program
Dünya Kupası'nda 21 Haziran Perşembe günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
C Grubu:
15.00 Danimarka-Avustralya (Samara Arena - Samara)
18.00 Fransa-Peru (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)
D Grubu:
21.00 Arjantin-Hırvatistan (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle