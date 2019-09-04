İspanya, İran'ı yendi ve gruptan lider çıktı!
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu son karşılaşmasında İspanya, İran'ı 73-65 yendi.
Salon: Guangzhou
Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Arnaud Kom Njilo (Kamerun), Nan Ye (Çin)
İspanya: Rubio 5, Claer 11, Fernandez 9, Hernangomez 11, Gasol 16, Colom 2, Llull 3, Ribas 2, Beiran 2, Oriola 4, Hernangomez Geuer 8
İran: Nik Khahbahrami 8, Jamshidi Jafarabadi 15, Zangeneh 7, Yakchhalidehkordi 5, Haddadi 10, Geramipoor 5, Mashayekhi 2, Mozafarivanani, Rostampour 13
1. Periyot: 18-21
Devre: 33-31
3. Periyot: 52-53
Üst turda mücadele hakkını daha önce garantileyen ve 3 maçını da kazanan İspanya, lider olarak gruptan çıktı. Klasman maçlarında mücadele edecek İran ise üst üste üçüncü kez mağlup oldu.
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