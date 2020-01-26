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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 12:24,Son Güncelleme:/

İspanya ekibi Getafe'nin internet sitesini hacklediler!

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İspanya ekibi Getafe'nin internet sitesini hacklediler!

İspanya La Liga takımlarından Getafe'nin internet sitesi hackerların saldırısına uğradı.

Getafe'nin internet sitesini ziyaret etmek isteyenler ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Hackerlar, İspanyol ekibinin internet sitesini hacklerken sayfanın açılış kısmına 'Halka' filminden bir sahne eklediler.

Getafe'nin resmi internet sitesi, uzun süre bu şekilde kaldı...


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