İspanya çıldırdı! 1 milyar Euro

İspanyol kulüpleri, transfer döneminin kapanmasına 2 ay olmasına rağmen bonservis harcamasında rekor kırdı. La Liga ekipleri toplam 1 milyar 9 milyon Euro’yu gözden çıkarırken, Türk kulüplerinin ödeyeceği para 29 milyon Euro’yu buldu.

ARAP ve Rus sermayesinin desteğiyle son yıllarda futbolcu transferine en çok para harcayan ülke olan İngiltere, unvanını bu yıl İspanya’ya kaptırdı. İspanya 1. Ligi (La Liga) kulüpleri bu yaz 1 milyar Euro’dan fazla para harcadı. Yaz transfer döneminin tamamlanmasına 2 aya yakın bir süre olmasına rağmen ulaşılan bu rakam La Liga tarihinin rekoru oldu. 1 milyar Euro’nun yüzde 70’i ülkenin önde gelen üç kulübü Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona tarafından harcandı.

Real Madrid transfer harcamasında birinci

KADROSUNU Eden Hazard (100 milyon Euro), Eder Militao (50), Ferland Mendy (48), Luka Jovic (60) ve Rodrygo (45) ile güçlendiren Real Madrid toplamda 303 milyon Euro ile transfere en fazla para harcayan kulüp oldu. Barcelona ise Antoine Griezmann (120), Frenkie de Jong (75), Norberto Murara (26), Emerson de Souza (12) ve Ludovit Reis (3.25) transferleri için toplam 236 milyon 250 bin Euro ödedi.

Atletico, 313 milyon Euro’luk satış yaptı

ATLETICO Madrid de Benfica’dan aldığı Joao Felix için 126 milyon Euro vererek, şimdiye kadar La Liga’daki en pahalı transferi gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlılar, transfere toplamda 206 milyon 500 bin Euro harcayarak, Felipe Monteiro (20), Marcos Llorente (30), Renan Lodi (20) ve Ivan Saponjic’i (0.5) de kadrosuna kattı. Atletico ayrıca Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri Hernandez, Gelson Martins, Luciano Vietto, Bernard Mensah’ı satarak kasasına 313 milyon 600 bin Euro para koydu.

iTALYANLAR 720, iNGiLiZLER 700 MiLYON EURO VERDi

FUTBOLCU bonservislerine 1 milyar Euro harcayarak rekor kıran La Liga kulüplerini, 720 milyon Euro ile İtalya Serie A, 700 milyon Euro ile İngiltere Premier Lig ve 532 milyon Euro ile Almanya Bundesliga izledi. Transfere en çok para harcayanlar listesinde 10. sırada yer alan Türkiye’de ise kulüpler toplam 29 milyon Euro harcadı. Avrupa futbolunda bu sezon şimdiye kadar gerçekleştirilen en pahalı 10 transferin 6’sı La Liga’da oldu. Joao Felix (126 milyon Euro), Antoine Griezmann (120 milyon Euro) ve Eden Hazard (100 milyon Euro) ilk 3’te yer aldı. İspanya dışında en pahalı transfer yapan kulüp, Atletio Madrid’den Rodri’yi 70 milyon Euro’ya alan Manchester City oldu. İtalya’nın en pahalı yeni transferi unvanını Roma’nın 36 milyon Euro’ya Napoli’ye sattığı Kostas Manolas alırken, Almanya’da Mats Hummels, 30.5 milyon Euro’ya Bayern Münih’ten Borussia Dortmund’a geçti.



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