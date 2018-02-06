İspanya bu sevinci tartışıyor!
Espanyol maçında attığı gol sonrası tribünlere sus işareti yapan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique’nin bu hareketi İspanya’da gündem oldu.
Madrid bölgesi Pique’yi ‘provakatör’ olarak suçlarken, Katalan basını ise geçmişte Raul ve De la Pena’nın yaptığı benzer sevinçleri örnek göstererek Pique’ye destek verdi. Yaşanan bu tartışmalara son katılan isim La Liga Başkanı Xavier Tebas oldu. Tebas, “Pique’nin yaptığı hareket son derece talihsiz. Eylem cezalandırılamaz ise başka futbolcular için provokasyon ihtimalini bırakır diye konuştu.
Cezası bugün görüşülecek olan Gerard Pique’nin 3 maça kadar ceza alması bekleniyor.
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