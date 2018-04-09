İspanya basını yazdı! Enes Ünal...
İspanyol Marca Gazetesi, milli futbolcumuz Enes Ünal'ı yakından ilgilendiren bir gelişmeyi paylaştı.
Villarreal kulübünün, kiralık olarak kadrosunda tuttuğu Carlos Bacca'nın tapusunu sezon sonunda almayacağı belirtildi.
Habere göre, bu sezon 35 resmi maçta sadece 12 gol atabilen Kolombiyalı golcü için Milan'a 15 milyon euroluk ödemenin yapılmayacağı, Sevilla'lı eski futbolcu için bu rakamın çok olduğu yazıldı.
31 yaşındaki golcüye yatırım yapmaktansa eldeki opsiyonları değerlendirmenin daha doğru olacağı belirtildi.
Atletico Madrid maçında sonradan oyuna girip galibiyeti getiren milli futbolcumuz Enes Ünal, 26 kere giydiği Villarreal formasıyla 8 gole katkı yaptı. (5 gol - 3 asist)
Bacca gelişmesi sonrası Enes Ünal'ın alacağı sürelerin artması bekleniyor.
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