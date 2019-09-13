CANLI | İspanya - Avustralya | FIBA Dünya Kupası yarı final maçı...
FIBA Dünya Kupası kapsamında İspanya ve Avustralya arasında oynanan karşılaşma, finalde mücadele edecek takımlardan ilkini belirleyecek. Mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
İspanya ile Avustralya, FIBA Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya...
İlk 5'ler...
İspanya: Rudy Fernandez, Rubio, Claver, Marc Gasol, J Hernangomez.
Avustralya: Mills, Ingles, Dellavedova, Baynes, Landale.
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Avustralya çeyrek final maçında Çekya'yı yenerek yarı finalde İspanya'nın rakibi olmuştu...
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