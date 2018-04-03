İspanya alarma geçti! Cüneyt Çakır...
Spor Toto Süper Lig’deki yönetimi ve Avrupa kupalarındaki tercihleri birbirinden çok farklı olan Cüneyt Çakır’ın performansına bir göz atalım...
Bu sezon 4 kere Şampiyonlar Ligi maçı yönetti, sadece 1 penaltı kararı verdi. Kırmızı kartını hiç göstermezken, 16 defa sarı kartına başvurdu.
Spor Toto Süper Lig’de ise bu sezon 16 maç yönetti, tam 8 kere beyaz noktayı gösterdi.
82 kere sarı kartına başvuran Çakır, 8 kere de kırmızı kart gösterdi.
Sarı kart konusunda Avrupa kupaları ile ligimizde benzer performans gösteren FIFA kokartlı hakemimiz, söz konusu kırmızı kart ve penaltıya geldiğinde ise Spor Toto Süper Lig’de daha cesur davranıyor.
Almanya ile Fransa arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında 1 kere, İtalya ile İsveç arasındaki kritik Dünya Kupası eleme maçında ise sadece 2 kere sarı kart çıkarttı. Penaltı ya da kırmızı kart izleyemedik.
Şampiyonlar Ligi'nde, Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak çeyrek final ilk maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır, geçtiğimiz hafta FIFA tarafından açıklanan Dünya Kupası hakemleri listesinde de yer almıştı.
Bu sezon Real Madrid’in Tottenham ile oynadığı grup maçını da yöneten Cüneyt Çakır, Tottenham’ın Dele Alli ile bulduğu golün öncesindeki ofsaytı süzemediği için maç sonrasında İspanyol basını tarafından sert dille eleştirilmişti.
Juventus – Real Madrid maçına atanan Cüneyt Çakır sonrası, İspanyol basını alarma geçti.
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