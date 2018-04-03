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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.04.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

İspanya alarma geçti! Cüneyt Çakır...

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İspanya alarma geçti! Cüneyt Çakır...

Spor Toto Süper Lig’deki yönetimi ve Avrupa kupalarındaki tercihleri birbirinden çok farklı olan Cüneyt Çakır’ın performansına bir göz atalım...

Bu sezon 4 kere Şampiyonlar Ligi maçı yönetti, sadece 1 penaltı kararı verdi. Kırmızı kartını hiç göstermezken, 16 defa sarı kartına başvurdu.

Spor Toto Süper Lig’de ise bu sezon 16 maç yönetti, tam 8 kere beyaz noktayı gösterdi.

82 kere sarı kartına başvuran Çakır, 8 kere de kırmızı kart gösterdi.

Sarı kart konusunda Avrupa kupaları ile ligimizde benzer performans gösteren FIFA kokartlı hakemimiz, söz konusu kırmızı kart ve penaltıya geldiğinde ise Spor Toto Süper Lig’de daha cesur davranıyor.

Almanya ile Fransa arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında 1 kere, İtalya ile İsveç arasındaki kritik Dünya Kupası eleme maçında ise sadece 2 kere sarı kart çıkarttı. Penaltı ya da kırmızı kart izleyemedik.

Şampiyonlar Ligi'nde, Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak çeyrek final ilk maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır, geçtiğimiz hafta FIFA tarafından açıklanan Dünya Kupası hakemleri listesinde de yer almıştı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 161Juventus - Real Madrid
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    2,20
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Bu sezon Real Madrid’in Tottenham ile oynadığı grup maçını da yöneten Cüneyt Çakır, Tottenham’ın Dele Alli ile bulduğu golün öncesindeki ofsaytı süzemediği için maç sonrasında İspanyol basını tarafından sert dille eleştirilmişti.

Juventus – Real Madrid maçına atanan Cüneyt Çakır sonrası, İspanyol basını alarma geçti.

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