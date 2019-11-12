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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.11.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktı

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İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktı

Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık, Yılport Samsunspor A.Ş.’deki görevini bıraktığını açıkladı. Uyanık, dernekteki görevine devam edecek.

Nuri Asan Tesisleri’nde basın açıklaması yapan Başkan İsmail Uyanık, Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’ın dün akşam sosyal medyadaki açıklamalarının ardından, kulüpteki çift başlılıktan dolayı Futbol A.Ş.’deki görevini bıraktığını açıkladı. İsmail Uyanık, şunları kaydetti:

“Şirketten ve Samsunspor’da üstlenmeye çalıştığım vazifeden bugün ayrılma günü. Samsun’da bu çift başlılığın olmasının Samsunspor’a çok zarar verdiğini görüyorum. Kendi kişisel açımdan da burada durmamın bir fayda değil, zarar getireceğinin de farkındayım. Geçen hafta İstanbul’a gittiğimde yönetim kurulunda Yüksel Yıldırım Bey’le de bu konuyu konuşmuştuk. Karşılıklı birbirimizle ilgili sıkıntılarımız var. Devamında kendisiyle bu akşam için bir toplantı organize etmiştik. Fakat dün akşam gece saatlerinde sosyal medyada çıkan birtakım yazılardan sonra artık konuşacak bir şeyin de kalmadığı kendi adıma ortaya çıktı. Dolayısıyla Samsunspor’daki ortaklığımı ve Samsunspor için yapmaya çalıştığım bütün görevleri bırakıyorum. Samsunspor’un daha iyi olacağını düşünüyorum.”

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