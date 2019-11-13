İsmail Köybaşı İspanya'da umduğunu bulamadı
Futbol hayatını La Liga ekibi Granada'da sürdüren İsmail Köybaşı İspanya'da umduğunu bulamadı.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Granada'ya transfer olan 30 yaşındaki sol bek, 13 haftası geride kalan ligde sadece 1 maçta ve 45 dakika forma şansı bularak hayal kırıklığı yaşadı.
İspanyol ekibine transferinden önce A Milli Futbol Takımı kadrosuna da çağırılan İsmail Köybaşı, Granada'da yeterli forma bulamamasıyla birlikte milli takımda oynama şansını da kaybetti.
Granada ile 1 yıllığına anlaşan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin tamamlanmasını beklemeden devre arasında Süper Lig'e dönebileceği ifade edildi.
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