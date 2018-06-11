İsmail Köybaşı ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geldiği günden beri istenilen performansı gösteremeyen İsmail Köybaşı'na yol gözüktü.
Geçen sezon beklentilerin uzağında kalan İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'deki günleri sayılı. Gönderilmesi kararlaştırılan deneyimli futbolcuyla Süper Lig'e yeni çıkan Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi.
Sarı - Lacivertlilerin de görüşmelerde bulunmak için İsmail'e izin verdiği belirtildi. (Skor)
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