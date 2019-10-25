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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.10.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

İsmail Kartal'ın kritik 90 dakikası! Rizespor'un galibiyetine iddaa'da...

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İsmail Kartal'ın kritik 90 dakikası! Rizespor'un galibiyetine iddaa'da...

Süper Lig’de 9. hafta "Çaykur Rizespor – MKE Ankaragücü" karşılaşmasıyla açılıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadelenin heyecanı Tek Maç ve çok sayıda Canlı Bahis seçeneğiyle Misli.com’da yaşanacak...

RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ

Sezona iyi başlayan Çaykur Rizespor son dönemde düşüşe geçti.

4 maçtır kaybeden Karadeniz ekibinde özellikle savunma hattı alarm veriyor. Ayrıca Vedat Muriç’in ileri uçtaki kuvvetini ve golcülüğünü de arıyorlar.

Ev sahibinde tüm eleştiriler teknik direktör İsmail Kartal’a yönelmiş durumda.

Geçtiğimiz sezon çalıştırdığı eski takımı MKE Ankaragücü’ne karşı alacağı mağlubiyet tecrübeli hocanın Çaykur Rizespor kariyerini sonlandırabilir.

MKE Ankaragücü geçtiğimiz hafta zorlu maçta Beşiktaş ile berabere kalarak morallense de kalesinde çok sayıda pozisyon gördü.

Sarı-lacivertlilerin takım savunması da tıpkı rakibi Çaykur Rizespor gibi sıkıntılı.

Jamaikalı golcü Orgill ile İlhan Parlak’ın performansıyla lige tutunmaya çalışan Ankara ekibinin 6 golle ligin en az skor üreten takımı olması sürpriz değil.

Geçtiğimiz yıl yaşadıkları düşme stresini bu sene de çekmek istemiyorlarsa hücum performansını daha yukarı taşımaları şart.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Çaykur Rizespor’un ligdeki son 4 maçı 2.5 ÜST tamamlandı.

- Çaykur Rizespor bu sezon sahasında çıktığı 4 maçın 3’ünde gol yedi.

- MKE Ankaragücü’nün ligdeki 8 maçının 6’sında ilk yarılar eşitlikle tamamlandı.

- İki ekip arasında oynanan son 6 karşılaşmanın 5’inde karşılıklı gol oldu.

İsmail Kartalın kritik 90 dakikası Rizesporun galibiyetine iddaada...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

- Bu karşılaşmaya bahis oynayan Misli.com üyelerinin büyük bir çoğunluğu, mücadelede karşılıklı gol bekliyor (KG VAR).

- Misli.com üyelerinin yöneldiği bir diğer tercih ise ev sahibi Rizespor'un mücadeleden galip ayrılacağı yönünde (MS1).

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN’ÜN TERCİHİ...

İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor, son haftalar oldukça formsuz. Alanya deplasmanında 5 yiyen Karadeniz temsilcisi, oynadığı son 4 maçta da sahadan puansız ayrılırken bu süreçte kalesinde tam 14 gol gördü.

İsmail Kartal’ın koltuğu sallantıda. Hatta olası bir ayrılık için Bülent Uygun ismi gündemde...

Son 15 dakikasını 10 kişi tamamladığı maçta Beşiktaş’tan puan almayı başaran Ankaragücü, dar ve kısıtlı kadrosuna rağmen iyi mücadele ediyor.

Konuk takımda cezalı Sedat Ağçay bu 90 dakikada görev alamayacak. Tedavileri süren Canteros ve Scarione’nin durumları belirsiz.

Yeni bir sayfa açma hesapları yapan Çaykur Rizespor taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata “dur” der.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Süper Lig'in yıldızlarından Kasımpaşalı Quaresma'nın Porto yıllarını hatırlayalım...

 

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