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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.07.2019 - 20:34, Son Güncelleme:

İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! Mehmet Topal...

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İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! Mehmet Topal...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 2019-2020 sezonu hazırlıkları başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekipte, adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Vedat Muric ile izinli olan Braian Samudio yer almadı. Muric'in İstanbul'da kaldığı kaydedildi.

Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmana, yeni transferlerle birlikte 15 futbolcu katıldı. Futbolcular, koşunun ardından topla çalışma yaptı. İdman, ilk yarım saatin ardından basına kapalı devam etti. 

Kartal: "Muric'in kalmasından yanayım" 

Teknik direktör İsmail Kartal, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun başarılı geçmesi için ekip olarak gayret göstereceklerini belirtti. 

Kosovalı oyuncuları Vedat Muric'in adının transferde çok sık geçtiğinin altını çizen Kartal, "Vedat Muric'in kalmasından yanayım. Bütün kulüpler santrfor arıyor ama bulamıyorsunuz. Kendisinin de bir yıl sonra sözleşmesi bitiyor. Tercihi ve kulüp menfaatleri önemli. Kulüp menfaatleri açısından gidebilir ama ben hiçbir zaman Vedat Muric'in gitmesini istemedim. Kalırsa mutlu olurum." ifadelerini kullandı. 

Transfer çalışmaları kapsamında büyük çaba harcadıklarını aktaran Kartal, "Transferde ekonomik ve ailevi meselelerden kaynaklı geç kaldık. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal, İstanbul'da çalışmaları sürdürüyor. Eksik bölgeler için oyuncuları kadromuza katarak, lige hazır girmek istiyoruz." diye konuştu. 

Fenerbahçe'yla yollarını ayıran Mehmet Topal'ın isminin Çaykur Rizespor'la anılmasına da değinen Kartal, "İyi ve kariyerli bir oyuncu ama şartları önemli. Onun şartlarını karşılamak zor gibi görünüyor." diyerek sözlerini tamamladı. 

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