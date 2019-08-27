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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.08.2019 - 20:03, Son Güncelleme:

İsmail Kartal'dan Beşiktaş sözleri

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İsmail Kartal'dan Beşiktaş sözleri

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, alacakları puanın takımın moralini yükselteceğini, milli maçlar dolayısıyla lige verilecek araya bu şekilde girmek istediklerini söyledi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki haftada sonuç, fizik ve taktik disiplin anlamında iyi işler yaparak 6 puan toplamayı başardıkları için mutlu olduklarını belirtti. 

El Kabir'in ayağının kırılmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Kartal, oyuncusunun ameliyat edildiğini ve ilk yarıyı kapattığını kaydetti. 
Beşiktaş maçına hazırlıkların devam ettiğini aktaran Kartal, "Kendi evinde iyi oynuyorlar. Taraftar coşkusu ile baskılı oluyorlar. Bunu Göztepe maçında izledik. Göztepe 40 dakika fazla pozisyon vermedi. Beşiktaş, küçük ayrıntıyı çok çabuk değerlendiriyor." diye konuştu. 
Kendilerine güvendiklerinin altını çizen Kartal, "Elimizdeki oyuncularla puan veya puanlar için gidiyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum. Alacağımız puan moralimizi yükseltecek, takımımıza öz güven katacaktır. Oyuncularımızla elimizden geleni yaparak moralli şekilde milli araya girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Kartal, transfer politikalarının El Kabir'in sakatlığından sonra değiştiğine işaret ederek, şunları kaydetti: 

"Stoper transferinden vazgeçtik. Kulübün ekonomisini düşünerek hücum hattına yoğunlaştık. İki kaliteli oyuncu arayışımız var. Az bir zaman kaldı. Artık bitmesi lazım. Ben de bekliyorum. Oyuncu isimlerini verdik, çalışmalar sürüyor. Bazı oyuncuları getirebiliriz ama almış olmak için oyuncu almam. İnşallah yanılmayız. İçimizden gönlümüzden geçen oyuncuları alır, güzel bir Rizespor izlettirebiliriz." 

Mevlüt Erdinç için girişimlerinin olduğunu anlatan Kartal, "Mevlüt 33 yaşında, 3 yıllık kontrat istiyor. Şartları ağır. Ben de Rizeli olarak şehrimi düşünüyorum. İyi, kaliteli bir oyuncu, geçen yıl 12 gol attı ama şartlar bizi zorluyor." değerlendirmesinde bulundu. 

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