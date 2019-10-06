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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.10.2019 - 23:01, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: VAR'a neden gidilmedi?

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İsmail Kartal: VAR'a neden gidilmedi?

Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, bu mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

KARTAL: VAR'A NEDEN GİDİLMEDİ?

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek, "Hafta başından bugüne kadar maça iyi hazırlandık. Çok iyi mücadele edip öne geçtik. Öne geçtikten sonra net fırsatlarımız vardı. İkinci golü bulsak maçı koparıp farklı kazanabilirdik. Hakemler hakkında bugüne kadar çok fazla konuşmadım. Net penaltımız 1-0 öndeyken verilmedi. VAR'a bile gidilmedi. Tekrar tekrar izledik. Net penaltı. Topun dönüşü bize gol oldu. Toparlanamadan ikinci golü yedik ve kaybettik. Bugün Rizespor olarak ne mücadele ne futbol anlamında mağlubiyeti hak edemedik. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu mücadelenin karşısında taraftarımızı mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyoruz. 2-1 kazandılar. Hüseyin Göçek'in kendisini yakından tanırım. İyi bir hakemdir. Fakat pozisyonu neden atladılar? VAR'a neden gitmediler? Anlamış değilim. Bir kaç haftadır ufak ufak maçlarda bu tip durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Milli araya girdik. Toparlanıp ayağa kalkacağız. Çok çalışarak önümüze bakacağız. İkinci golü atsak maçı çok farklı kazanabilirdik. Trabzonspor takımı şampiyonluk yarışında bu ülkede en rahat gol pozisyonuna giren ekip. Pas ve hücum eden bir ekip. Taktiksel anlamda topu onlara bıraktık. İyi mücadele ettik. Biz sadece ikinci golü bulamadık. Rakip takım iyi pozisyon alarak mücadele etti. Penaltı verilse belki 2-0 ve coşku ile maçı farklı kazanacağız" dedi.

"İSTİFA DİYE BAĞRILMASINI HAK ETMEDİM"
Kartal, taraftarın istifaya çağırması ile ilgili ise, "Taraftarın tepkisi normaldir. Türkiye'de algı çok önemli. Onlara hak veriyoruz. Mağlup olunca birine tepki koyacaklar. Bu tepkiyi bana koydular. Bugün bu tepkiyi almayı ben hak etmedim. Bugün 'İstifa' diye bağırılmasını hak etmedim. Bu mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Onlara saygı duyuyorum. Bana istifa diye gittiğim yerlerde bağırıp sonra 25 bin kişi stadı terk etmeden 'Gitme' diye pankart açtılar. Onlara teşekkür ediyorum. Mağlup olunca takımın sorumlusu benim. Bana tepki koyacaklar. Onları üzdüğümüz için ben daha üzgünüm. Merak etmesinler biz elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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