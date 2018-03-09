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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol Haberleriİsmail Kartal: Tek hedefimiz Süper Lig
Futbol İsmail Kartal: Tek hedefimiz Süper Lig
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Sıradaki Haber:Eskişehirspor'un puan kaybına tahammülü yok!

Futbol
09.03.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: Tek hedefimiz Süper Lig

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İsmail Kartal: Tek hedefimiz Süper Lig

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, tek hedeflerinin takımlarını Süper Lig’e yükseltmek olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında dün elektrik kesintisinden dolayı tatil edilen ve bugün kaldığı yerden devam eden mücadelede MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki gün süren mücadelenin ilk günü maça iyi başladıklarını söyleyen Kartal, "Dün oynanan oyunda çok coşkulu başlamıştık. Golü de bulmuştuk. Kaldığımız yerden devam ettik. Hava şartları birçok soğuk birçok sıcak, insanın metabolizmasında maça konsantre olabilme adına çok inişli çıkışlı bir grafik sergilenebiliyor.

İstediğimiz gibi başladık, 2. golden sonra beklenmedik bir gol yedik ama sonuç olarak kazandık ve 46 puanla ligin ikinci sırasındayız. Fakat 2.5 gün sonra maça çıkacağız erteleme istedik TFF kabul etmedi. Kadro derinliğimiz ortada. Ligde zirve mücadelesi veriyoruz. Bugünkü galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Ligin ilk 8 sırasına kadar baktığınız zaman sezon başından beri değişen bir şey yok. Kadro derinliği olmamasına rağmen şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü taraftarına herkesin destek olması lazım.

Bu şartlar altında zirve yarışının içinde olmak istiyoruz. Bu imkanlarla herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Tek hedefimiz var bu takımı Süper lige çıkarmak. Bu oyuncular her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal: Tek hedefimiz Süper Lig

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