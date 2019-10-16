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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: 'Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz'

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İsmail Kartal: 'Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, iyi futbol oynamaya çalıştıklarını belirterek, “İnşallah bu yerde bizim lehimize dönecek. Başka şansımız yok. Çocuklarda çok istekli. Biz hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli arada forma şansı vermedikleri ve az şans bulan oyuncuların durumunu görme imkanı bulduklarını belirten İsmail Kartal, “Alanyaspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Bu süreçte bir hazırlık maçı yaptık. Bugüne kadar şans vermediğimiz arkadaşlarımıza şans verdik. Kaleci Tarık, Zafer, altyapıdan Muhammet, Eren, Yusuf Acer, Burak gibi oyuncuları oynattık. Bir de ligde az şans bulan oyuncularımıza şans verdik. Bir iki sistem denedik. İyi bir hazırlık maçı oldu bizim için. Şimdi de Milli Takımlardan dönen oyuncularımız ile birlikte Alanyaspor maçına hazırlanıyoruz. Samudio’nun Milli takımdan kalan bir sakatlığı var. Onun haricinde herhangi bir problemimiz yok. Umar da takım antrenmanlarına başladı. Ama takım antrenmanlarındaki eksikliğinden dolayı maça kazar bakacağız. Bizimle çalışacak. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz” dedi.

“ALANYASPOR İYİ MÜCADELE EDİYOR, BUNU BİLEREK HAZIRLANIYORUZ”
Alanyaspor’un ligin iyi takımlarından bir tanesi olduğunu kaydeden Kartal, “Çok kompak oynuyorlar. Ön tarafta çok etkili oyuncuları var. Şuana kadar ligde iyi bir grafik çizdiler. Geçen seneden de iyi kurulu bir kadroları vardı. Bu yılda iyi oyuncular transfer ettiler. İyi mücadele ediyorlar. Kendi sahalarında kolay pozisyona giriyorlar. Biz de bunları bilerek en iyi şekilde Alanya maçına hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş bazı oyuncularımızın adaptasyon sorununu atlatabileceğini görebiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah yeni gelen arkadaşlarımızın da adaptasyon sürecini bir an önce takıma katkı vermelerini istiyoruz. Ben bu katkıyı vereceklerini de inanıyorum. İyi çalışıyoruz. Çalışmayı seven bir oyuncu grubumuz var. 7 tane lig maçı oynadık. Bir maç hariç iyi oyun oynadık. Bu arada neler olup bittiğini bütün Türkiye’de yakından takip ediyor. Onun için biz doğru yoldayız. Çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“CAMİAMIZI VE TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ”
Taraftarları mutlu etmek istediklerini söyleyen Kartal, “8 puanımız var. Bu ligde bir galibiyet aldığınız zaman ligde 4-5 basamak yükselebiliyorsunuz. Biz 6 maçta iyi oynadık. Bu 6 maçta neler olmuş, neden kaybettik, maçın kırılma anlarında neler olmuş bir bakın. Ayrıca iki tane oyuncumuz sakatlanmış buna rağmen biz motivasyonumuzu bozmadık. İyi mücadele ediyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. İnşallah bu yerde bizim lehimize dönecek. Başka şansımız yok. Çocuklarda çok istekli. Biz hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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