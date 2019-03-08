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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.03.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

İsmail Kartal sürprizi! Fenerbahçe...

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İsmail Kartal sürprizi! Fenerbahçe...

Daha önce Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ile birlikte çalışan İsmail Kartal'ın teklif gelmesi halinde F.Bahçe'ye geri döneceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile Ersun Yanal'ın yarıdımcılığını yapan İsmail Kartal'dan mesaj var.

En son Ankaragücü'nü çalıştıran Kartal, 'Yanal ile beraber çalışır mısınız? sorusuna net bir cevap verdi. Tecrübeli hoca 'F.Bahçe hayatımızın geçtiği yer. Fenerbahçe için bir görev verelirse, her zaman yaparız' dedi.

İsmail Kartal, Ankaragücü'nün başındayken Fenerbahçe'yi yendikleri maçın ardından 'Fenerbahçe' sorularına bu yanıtı vermişti...

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklamasıFenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Ankaragücü’nde Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından konuştu. Fenerbahçe’nin şu andaki durumuna üzüldüğünü söyleyen Kartal, Fenerbahçe’den teklif alması halinde nasıl bir karar vereceği sorusuna, "Şu anda bu soruya cevap vermem çok zor. Ben Ankaragücü’nün sözleşmeli bir teknik direktörüyüm. Ancak uygun şartlar, uygun zaman olursa neden olmasın. Hepimiz profesyoneliz" dedi.
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İsmail Kartal sürprizi Fenerbahçe...

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