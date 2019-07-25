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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.07.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: "Rizespor'a faydalı olacak çok iyi oyuncuları..."

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İsmail Kartal: "Rizespor'a faydalı olacak çok iyi oyuncuları..."

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, antrenman öncesinde gazetecilere kamp hakkında açıklamada bulundu.

Bolu'dan önce Erzurum'da yaptıkları ilk etap kamp çalışmasının çok verimli geçtiğini belirten Kartal, "Çok fazla sakatlık yaşamadık. Burada da aramıza katılması gereken oyuncuların bazıları katıldı ve katılacak olan arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte iyi bir kamp çalışmasını burada tamamlayarak Rize'ye dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kartal, en büyük sıkıntılarının bekledikleri bazı futbolcuların halen takıma katılmaması olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Onların aramıza katılması kendi içimizdeki uyum sorununu bir an önce atlatıp oyuna ve lige adapte olmamız açısında önemli. Yönetimimizle transferlerin gerçekleşmesi için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz ama burada sabır lazım. Bu bir süreçtir. Taraftarlarımız merak etmesinler biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Rizespor'a faydalı olacak çok iyi oyuncuları takıma kazandırmak için uğraşıyoruz. Bunları takıma kazandırıp, iyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra lige iyi bir şekilde başlamak istiyoruz."

Ağustos ayının 1'i ya da 2'sinde sona erecek olan Bolu kampı kapsamında antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları da yapacaklarını anlatan Kartal, "Bolu kampında Keçiörengücü ve Antalyaspor ile hazırlık maçları yapacağız. Daha sonra da Ankara'da 3-4 Ağustos'ta turnuvaya katıldıktan sonra kamp çalışmalarını tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

İsmail Kartal: Rizespora faydalı olacak çok iyi oyuncuları...

- Yeni sezon hazırlıkları

Rize ekibi yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yaptığı antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra kısa süre istasyon çalışması yapan mavi-yeşilli ekip, 5'e 2 ve pas çalışması ile antrenmanı tamamladı.

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