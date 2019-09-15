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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.09.2019 - 20:57, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: Rakip takım ilk devreyi çok soğuttu

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İsmail Kartal: Rakip takım ilk devreyi çok soğuttu

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile sahasında 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu. Biz de hızlandırıp oyunu lehimize çeviremedik." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında evlerinde kazanmak için hazırlandıklarını ve maça da iyi başladıklarını belirtti.

İlk yarı üç net pozisyonları olduğunu aktaran Kartal, "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu. Biz de hızlandırıp oyunu lehimize çeviremedik. İkinci yarıda üçüncü bölgede topu tutarak üretken olmak istedik ama bunu başaramadık. Göztepe bir puan için gelmişti ve 'Atabilirsek üç puanla döneriz.' düşüncesiyle oynadı. Bazı hızlı oyuncuları vardı. Biz de bunu bilerek arkayı fazla boş bırakmadık. Defansif paylaşımımız gayet iyiydi. İleride çok fazla pas hatası yaptık. Kısır bir maç oldu. Sonuçta bir puan aldık." diye konuştu.

Rakip takım oyuncularının maç boyunca oyunu yavaşlattığını savunan Kartal, "Bu kadar niyetleri belli olan oyunculara hakemler müsamaha göstermemeli. Eğer futbolu geliştirmek istiyorsak hakemlerimiz de bunu süzüp buna göre davranması gerekir. Buna göre faul ve kart kararları daha etkili olur." şeklinde konuştu.


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