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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.08.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: "Premier Lig’den iki oyuncu ile görüşüyoruz"

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon öncesi değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıda Kartal’a Çaykur Rizespor Kulübü yöneticileri Hasan Yavuz Bakır ve Serkan Karavin eşlik etti.

Kartal, Çaykur Rizespor'daki son durumu değerlendirerek; "Kamp çalışmalarını tamamlayarak ilimize döndük. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Oyuncularımızla uyumlu bir şekilde çalışarak faydalı bir kamp dönemi geçirerek, kaynaştık. Bugün itibariyle haftaya lig başlıyor. Eksiklerimiz var, bu konuda yönetimimiz transfer komitemiz çalışıyor. Bize inanan bizimle başarılı olmak isteyen isimleri transfer etmek için uğraşıyoruz. Bu sezon başkanımız, yöneticilerimiz ve ben farklı bir şey yaptık. Takıma bu güne kadar her yıl bir çok oyuncu geldi, gitti. Biz uzun kontratlar yaparak takımımızı oluşturduk. Rizespor'un iskelet bir kadrosu olması için uğraştık. Bu plan doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kulübümüzün bütçesini sarsmadan oyuncular transferler ettik. Şu ana kadar geldiğimiz durumda bütçemizi çok yormadık. Bu bütçe durumunu da önümüzdeki günler açıklayacağız. Aldığımız oyuncuların yüzde 75'inden faydalanabilirsek başarılı olmuş sayılırız. Ama harcanan bütçeyi görünce şaşıracaksınız. Biz kulübün her kuruşunu hesap ederek hareket ediyoruz. Dünyanın büyük kulüpleri de bugün transferde arayış içerisinde. Bizde kaliteli futbolcuları en ucuza almak için gayret ediyoruz. Gelen oyuncuların lige takıma alışması, bize, şehre alışması zamanla olacak. İnşallah başarılı olacağız. Biraz sabırlı olarak bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

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"İKİ FORVET ALINACAK"

Transferde 3-4 oyuncu daha alacaklarını belirten Kartal, "Takımda eksik kalan bölgelerimiz var. Hücuma iki oyuncu daha alacağız. Biri yabancı, iki forvet daha almayı planlıyoruz. Biri Türk genç atletik bir oyuncu olacak. Görüştüğümüz isimler var. İngiltere Premier Lig'de bu akşam itibariyle transfer bitiyor. Burada görüştüğümüz, istediğimiz iki oyuncu var. Teklifimizi verdik. Son dakikaya kadar bekliyoruz. Bu oyuncuların biri kanat, biri santrfor. Kiralık seçeneğini de düşünüyoruz. Bugün bu konu da netleşecek" diye konuştu.

İsmail Kartal: Premier Lig’den iki oyuncu ile görüşüyoruz

"BAZI OYUNCULARLA YOLLAR AYRILDI"

Fenerbahçe'den bonservisi ile gelen genç oyuncuların bazılarını gelişimi için kiralık olarak göndereceklerini açıklayan Kartal, "Mahsun Çapkan da bu oyunculardan biri. Onu ileriye dönük transfer ettik. Şu an bizim için yeterli değil. Gelişimini tamamlaması için başka bir takımda oynaması için kiralık göndereceğiz. Ayrıca Ali Fayez ile yollarımızı ayırdık. Mustafa Saymak ve Çınar Tarhan'ın kendilerine kulüp bulmalarını istedik. Genç oyuncumuz Sinan Yazıcı'yı kiralık olarak verdik. Kalecilerimiz Tarık ve Zafer iyi iki kalecimiz. Gökhan'a alternatif bir kaleci de baktık. Ama bizim oyuncularımızın önünde daha iyi bir kaleci bulabilirsek düşünebiliriz. Yoksa bizim kalecilerimiz ile devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.

"MEVLÜT VE ATTAMAH İLE İLGİLENİYORUZ"

Boldrin transferi için konuşan Kartal, "Boldrin burayı çok seviyor. Bizde ona inandık ve kendisini transfer ettik. En iyi yol bildiğin yol diyerek kendisini transfer ettik. Çünkü geçen sezon buradaki performansı ortada. Kendisi de gelmek için çok çaba sarf etti. Burayı seviyor. Kulübümüze hayırlı olsun. Öte yandan Başakşehir'den Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah ile ilgileniyoruz. Şu an fiyat konusu çok yüksek. Görüşmeler devam ediyor. Bugün yarın inşallah bu konuyu da netleştiririz. Henüz görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

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