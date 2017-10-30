İsmail Kartal: Oyuncular 5 aydır peşinat almıyorlar

TFF 1. Lig’in 10. hafta müsabakasında evinde İstanbulspor’u ağırlayan MKE Ankaragücü, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, “İstanbulspor 3 senedir aynı teknik direktörle oynayan birbirini iyi bilen bir ekip. Çok koşan bir takım. Bu hafta çok çalıştık. Önde şok pres yaparak rakibi hataya zorladık. İstediğimiz golü bulduk. 2. veya 3. golü atarak maçı koparmak istedik. Ankaragücü’nün bu sezon en çok koştuğu sezon oldu. Rekor kırdık. Sonuç olarak bugünkü maçta 3 puan aldık. Oyuncularım söylediğim her şeyi harfi harfine yerine getirdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti camiamıza ve büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“5 aydır peşinat almıyorlar”

“Sezon başından beri şampiyon olacağız diye bir slogan atmadığını belirten Kartal, “Her zaman şunu söyledim ben temkinli bir insanım. Eğer şampiyon olacağım derseniz bütün okları üstünüze çekersiniz. Rakiplerimizde bunlar şampiyonluğa oynuyor diye bize karşı daha fazla konsantre olacaklar. Önce kalıcı olacağız. Sonra hayallerimiz var. Hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Çok karakterli oyuncu grubuna sahibim. Ankaragücü için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Zirve yarışından kopmak istemiyoruz. Sonuna kadar bu savaşın içinde olacağız. 5. ay oldu daha peşinatını almadan maça çıkan oyuncular var bu takımda. Herkesin ailesi var. Biz bunların üstesinden gelmeyi başarıyoruz.

Bu çocuklar aslan gibi çıkıp futbol oynuyorlar. Bu işler kolay değil. Oyuncularımdan Allah razı olsun. Başkanımız yöneticilerimiz herkes mücadele ediyor. Biz kendi kendimiz bu çocuklarla konuşarak hep birlikte bu işin üstesinden gelmek için mücadele ediyoruz. Futbolcularımıza ne kadar teşekkür etsek az kalır. İyi mücadele ediyoruz. İnşallah bunu sezon sonuna kadar sürdürürüz. Hep beraber bu takıma destek olacağız ki bu takımı ittirelim" şeklinde konuştu.