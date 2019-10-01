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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
01.10.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: "Oyun planımız zamanla oturacak"

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İsmail Kartal: "Oyun planımız zamanla oturacak"

 Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligdeki durumlarını değerlendirdi.

Kartal, istedikleri oyun sistemini tam oturtamadıklarını belirterek, "Trabzon takımı Avrupa kupasında ve Türkiye Lig'indeki hedefleri belli ama bizim de geçen haftaki mağlubiyetimizden dolayı bunu nasıl telefi edeceğiz diye oyuncularımızla bir toplantı yaptık. Tekrardan bir dönüş maçımız olabilir bu Karadeniz derbisi.

Biz kendi evimizde taraftarımız önünde burada taraftarlarımıza camiamıza yakışır bir şekilde maça çıkacağız ve buradan inşallah hep birlikte taraftarımızın, medyamızın, sizlerinde desteği ile bize vereceğiniz moral ile sahada futbolcularım bizler teknik ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp bu maçtan güzel sonuçlarla ayrılıp maçımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Biz ilk 6 haftada iki üç puanımız daha olmasını bekliyorduk. Sekiz puan değilde on on bir puan olabilirdi olmadı. Bu bizim bir kaybımız. Lig'in genel değerlendirmesine bakarsak bana göre hala bir çok takımın sıkıntıları var birçok takımın içerisinde de bireysel anlamda da bazı oyuncular hala beklentilerin altında kaldı. Oyun sistemini daha tam oturtamadık. Bu da yavaş yavaş olacak zamanla olacak birden bire olmuyor. Bugün siz de görüyorsunuz Beşiktaş, Galatasaray bunlar şampiyonluğa oynayan takımlar. Başakşehir bizi yendi hala aynı puandayız. O kadar güçlü kadrosu olmasına rağmen bu sene ilave edilen oyuncular aralarına katılmasına rağmen bizi yendiler tamam ama hala sekizer puandayız herkesin kendisine göre sıkıntısı var doğru söylemek gerekirse bizde daha tam anlamıyla oyun planımızı oturtamadık ama zamanla oturtacağımıza inanıyorum" dedi.

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