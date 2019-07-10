İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur
GeriFutbol İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
10.07.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten İsmail Kartal, "Kadromuzda çok fazla eksik var. 7-8 transfer düşünüyoruz. Forvet, kanat, orta saha ve defansa takviye yapacağız. Transfer yapmak zor iş. Ekonomik olarak kulüpler zor durumda. Bütün takımlar transferde sıkıntı çekiyor" şeklinde konuştu.

Son Dakika: Eljif Elmas uçak biletini paylaştı, İstanbula geldi İlk açıklama...
Son Dakika: Eljif Elmas uçak biletini paylaştı, İstanbul'a geldi! İlk açıklama...

"RAHAT BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUZ"
Lig sonunda üst sıralarda olmak istediklerini söyleyen Kartal, "Rahat bir sezon geçirmek istiyoruz. İstediğimiz oyuncuları kadromuza katabilirsek ve planladığımız oyunu sahaya yansıtabilirsek üst sıralarda yer alabiliriz. Şu an için eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz" dedi.

"MURİÇ FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLUR"
Teknik direktör İsmail Kartal, Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kosavalı golcü Vedat Muriç'in sarı lacivertlilerde iyi bir sezon geçireceğini de sözlerine ekledi. Kartal ayrıca Muriç'in çok kaliteli bir golcü olduğunu ve başarılı olacağını belirtti.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi kampa katıldıSar-lacivertli ekibin Çaykur Rizaespor'dan transfer ettiği Vedat Muriq,, yeni takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası Kampı'na katıldı.
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Denizlispor'da Kehinde krizi
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur
Ayhancan Güven İngiltere'de puan peşinde
Beşiktaş antrenmanında dikkat çeken görüntü! Tolga Zengin...