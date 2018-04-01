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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.04.2018 - 23:46, Son Güncelleme:

İsmail Kartal hakeme yüklendi

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İsmail Kartal hakeme yüklendi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal 3-1 kaybettikleri Denizlispor maçı sonrası karşılaşmanın hakemine yüklenerek “Bugünkü maç ile ilgili aleyhimize verilen ve lehimize verilemeyen görüntüler ile ilgili yönetim kurulumuz bir çalışma yapıyor” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığını Denizlispor’a 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kartal, takım aleyhine verilen penaltı ve kırmızı kartın haksız olduğunu savundu.

Kartal, çok sayıda pozisyonlar üretmelerine rağmen sonuç itibari ile kaybettiklerini hatırlatarak, "Bugünkü maç ile ilgili aleyhimize verilen ve lehimize verilemeyen görüntüler ile ilgili yönetim kurulumuz bir çalışma yapıyor. Hafta içinde kulübümüz gerekli açıklamaları yapacaktır. Biz de kalan 5 maçımızı kazanıp şampiyonluk yarışından kopmadan sonuna kadar yarışın içinde olmaya çalışacağız ve inşallah bunu da başarırız. Sonuçta burada kaybettik önümüze bakıyoruz herkes, hepimiz bundan ders çıkaracağız” dedi.

Kartal gazetecilerin maçın ilk devresinin uzatma dakikalarında MKE Ankaragücülü Alihan Kubalas’ın yaptığı faul sonrası gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışı kalması sonra protokol tribününde yaşanan olaylarla ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Haksız yere bir oyuncunuz atılıyor. Televizyonda gördük kırmızı kartlık bir durum yok orada. Hadi penaltı verdin aleyhimize olabilir hakemin tercihidir, ama bizim lehimize de 3 tane var. 2-0 iken skor eli açık vermiyorsun. Senin balkanın ve yönetiminde burada olaylar olmuş ama kim olmuş ve ne olmuş? Bilmiyorum. Varsa bilmiyorum, neyse herkes gerekeni federasyondan alır. Ben çok fazla tribünlere bakmadım ben sahanın içini anlatıyorum. Sahanın içindeki olaylarla ilgili yönetimiz gerekli açıklamaları yapacak. Yani keşke bu olaylar olmasaydı.”

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